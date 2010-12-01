ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика шахты им. Засядько

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика целостного имущественного комплекса «Шахты им. А.Ф.Засядько», а также имущества, принадлежащего организации арендаторов арендного предприятия "Шахта им. О.Ф.Засядько". Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" (от 1 декабря т.г.).

Как отмечает издание, целью оценки является определение размера уставного капитала акционерного общества, которое создается на базе государственного имущества целостного имущественного комплекса "Шахты им. О.Ф.Засядько" и имущества, которое принадлежит организации арендаторов арендного предприятия "Шахта им. О.Ф.Засядько".

Конкурс по отбору оценщика состоится 15 декабря этого года.

Как сообщают "Ведомости приватизации", ФГИУ также принял решение о приватизации арендного предприятия "Шахта им. О.Ф.Засядько".

Справка УНИАН. «Шахта имени А. Ф. Засядько» (г. Донецк) - угледобывающее арендное предприятие. Является одним из крупнейших предприятий данной отрасли на Украине. Введена в эксплуатацию в 1958 г. Ранее входила в трест «Донецкуголь».

Относится к сфере влияния бывшего и. о. премьер-министра Украины, народного депутата Украины от Партии регионов Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО.