"Дружба" Киева и Москвы: внеблоковая Украина рискует оказаться в экономической блокаде

Невысокая результативность встреч президентов Украины и России, которые происходят в этом году чуть ли не каждый месяц, провоцирует брожение в умах экспертов-экономистов и политологов. Вот и последняя принесла Украине не столько осязаемые результаты, сколько дала пищу для размышлений о том, чего же все-таки больше во взаимоотношениях двух стран - позитива или негатива. Одной из основных тем стало заявление Виктора Януковича о возможном вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. С одной стороны, можно говорить о явном успехе россиян, для которых втягивание Украины в это объединение - давняя мечта, а с другой - о прагматичном выборе Украины, разочаровавшейся в перспективах интеграции в экономику Евросоюза. Неожиданным в контексте украинско-российских взаимоотношений оказался фактор американского влияния. Эксперты, как сговорившись, принялись комментировать победу республиканцев на выборах в Конгресс США, явно вписываясь в официальную российскую позицию в отношении этой политической силы. Нас уверяют, что европейская экономика на гране коллапса, а восточные рынки растут, и только усилия нынешней украинской власти позволили увеличить товарооборот с Россией. Но что происходит на самом деле, не пытаются ли Украине внушить, что ее спасение только в безоговорочной интеграции в экономику РФ и самоограничении экономических связей с ЕС? Как говорится, при всем богатстве выбора - другой альтернативы нет...

Встречи на высшем уровне: вакуум конструктивной атмосферы

Обсуждая последнюю встречу Виктора Януковича и Дмитрия Медведева, состоявшуюся в Москве 26 ноября, эксперты задаются вопросом - произошла ли на самом деле пресловутая смена парадигмы в украинско-российских взаимоотношениях с деструктива на конструктив, или нет? Разбирались с этим и на пресс-конференции «Результаты визита Президента В.Януковича в Москву». К примеру, директор Института политического анализа и международных исследований (Украина) Сергей Толстов решил обратиться к телевидению. По его мнению, весьма показательной является сугубо деловая трактовка российским ТВ визита Виктора Януковича в Москву.

Это, безусловно, симптоматично, ведь подконтрольные власти российские телеканалы действительно транслируют официальное отношение Кремля к тому или иному событию. То есть, если месяц назад на Первом канале вышел ролик «Виктор Всемогущий», в котором Виктор Янукович предстает в весьма комичном образе, то значит тогда обстановка во взаимоотношениях двух стран была, мягко говоря, не совсем деловая…

С.Толстов своими оценками давно обозначил свою позицию последовательного сторонника российского вектора в украинской внешней политике, соответственно, его комментарий в данном случае можно рассматривать как вполне лояльный к руководству двух стран. Другими словами, с точки зрения С.Толстова, стакан будет наполовину полный, а не наоборот. Так чем же он был наполнен?

С.Толстов отмечает, что на повестке дня переговорщиков стояли очень значимые темы, по большинству из которых так и не было достигнуто окончательного согласие. В качестве позитива эксперт напомнил о переговорах по Черноморскому флоту. «Хотя и очень медленно, но продвигается процесс переговоров по ЧФ РФ. Переговоры ведутся по приблизительно 10 пунктам, но мы видим подписание только одного протокола относительно проведения украинской стороной инспекций на базе ЧФ РФ в Украине. Это свидетельствует о том, что российская база на территории Украины не будет иметь права экстерриториальности», - отметил С.Тостов.

Ну что ж, это, безусловно, замечательное достижение - суверенное государство отстояло свое право инспектировать иностранную военную базу на своей территории.

Едва ли не самым значимым результатом встречи Януковича и Медведева стало Соглашение Украины и России об увеличении поставок российской нефти в Украину до 18 млн. тонн в год. С.Толстов резонно отмечает, что в предварительных соглашениях называлась цифра приблизительно 27 млн. тонн нефти в год. При этом, по его мнению, подписание соглашения лишь и по 18 млн. тонн фактически делает невозможным использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме. Как известно, аверс «Одесса-Броды» совершенно не выгоден России, так как может создать конкуренцию российской нефти на европейском рынке. Вместе с тем, эксперт надеется, что достигнутые соглашения позволят украинскому отрезку нефтепровода «Дружба» работать рентабельно. «Конечно, полной загрузки «Дружбы» добиться вряд ли удастся, ведь Россия постепенно переходит на поставки нефти в Европу через балтийскую систему», - уточнил С.Толстов.

Таким образом, с одной стороны, предварительные договоренности по поставкам нефти вроде бы и выполнены, но далеко не в том виде, в котором хотелось бы Украине.

Можно упомянуть и о том, что на встрече президентов не был подписан протокол об изменениях и дополнениях в межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере разработок, производства, поставок и эксплуатации авиационной техники от 1997 года. Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что подписание этого документа давно лоббировала украинская «Мотор Сич» - один из крупнейших производителей авиадвигателей для российских самолетов и вертолетов. То есть, речь снова идет о том, что Украине было отказано в ее просьбе.

По-прежнему провисает вопрос демаркации границы между Украиной и Россией в Керченском проливе, затягивание которого явно на совести российской стороны, оспаривающей административную границу между УССР и РСФСР на этом участке.

Комментируя заявление Виктора Януковича о возможном присоединении Украины к Таможенному союзу, С.Толстов отметил, что склонен рассматривать его как формальную декларацию. «Я бы не советовал воспринимать это заявление слишком серьезно - европейская интеграция остается для Украины единственным фактором сбалансированности своего геополитического положения между ЕС и Россией. При этом в заявлениях Медведева ни разу не прозвучали претензии к Украине в отношении ее стремления к европейской интеграции», - заключил директор Института политического анализа и международных исследований.

В результате, с точки зрения экономики можно говорить только о поставках российской нефти в Украину, да и то в урезанных объемах, что явно недостаточно для переговоров столь высокого уровня.

Берите, пока дают, и не оглядывайтесь на Запад

Но какая же в украинско-российских отношениях экономика без политики? Естественно, она была, да еще и в самых разнообразных вариациях.

Советник директора Национального института стратегических исследований Анатолий Гуцал заявил, что взаимоотношения с Россией перестали быть конфронтационными, но остались конкурентными и это позитив. «Есть настрой на поиск взаимопонимания, не только в экономике, но и в политике. Тот же газовый вопрос не столько экономический, сколько политический. Многие у нас не понимают - как же так, Украина предлагает объективно выгодные условия, а россияне продолжают отказываться. Проблема в особенностях украинских политических раскладов. Тут стоит вспомнить о тоне, в котором Путин вел переговоры во время своего последнего визита в Германию», - добавил эксперт.

На прошлой неделе в Берлине Владимир Путин выступил с резкой критикой новых энергетических норм Евросоюза, направленных на либерализацию энергорынка ЕС. Российский премьер заявил, что механическое применение этих норм приведет к удорожанию российского газа для европейских потребителей. Опять недвусмысленный намек на то, что если уж Россия дает такую жесткую отповедь своим стратегическим партнерам в ЕС - немцам, то, что говорить об Украине. Значит, уступок по цене газа для Украины не будет до тех пор, пока мы не сдадим свою газотранспортную систему, согласившись на предложение Путина о создании СП с участием «Нафтогаза» и «Газпрома».

Говоря о политическом аспекте президентских переговоров, С.Толстов отметил, что сегодня Украина и Россия воздерживаются от любых намеков на возможность ухудшения ситуации в отношениях между странами. «Очевидных причин для обострения нет и, учитывая риторику президента РФ Дмитрия Медведева, можно рассчитывать, что до президентских выборов в России в 2012 году такая ситуация будет сохраняться. Что касается Владимира Путина, то он далек от такой позиции и в большинстве случаев, когда речь идет об экономических отношениях со странами бывшего СССР, он занимает очень жесткую позицию», - подчеркнул эксперт.

С.Толстов как бы дает нам понять, что Украине следует пользоваться моментом, так как в случае возвращения Владимира Путина в президентское кресло нам не видать и тех минимальных уступок, на которые готов идти Дмитрий Медведев.

Эксперт так же напомнил, что президент РФ особо подчеркнул на встрече с украинским коллегой важность внеблокового статуса Украины для России. При этом со стороны Медведева были сделаны определенные предостережения в связи с победой на выборах в законодательные органы США республиканцев.

Республиканская партия США является последовательным сторонником ограничения влияния России в Восточной Европе, а их победа на выборах в Конгресс может спровоцировать ухудшение украинско-российских взаимоотношениях. Естественно, это возможно только в том случае, если американцы снова попытаются повернуть украинскую политику в сторону Запада. Хотя при нынешнем руководстве Украины это очень маловероятно, но, видимо, россияне все же опасаются такой возможности.

Теория заговаривания

Интересно, что победа республиканской партии на выборах в Конгресс США как важный фактор в украинско-российских взаимоотношениях была одной из главных тем брифинга директора Американского института в Украине (АИУ) Энтони Т. Сальвия. Он, как и его украинские коллеги, счел своим долгом прокомментировать состояние взаимоотношений двух стран после последнего визита Виктора Януковича в Москву. Вначале бывший сотрудник Госдепартамента США Э.Т.Сальвия сделал довольно пространный экскурс в историю внешней политики США, не оставив на ней камня на камне. По его мнению, США под руководством республиканской партии (читай - Джорджа Буша) избрали порочный курс на глобальное превосходство в мире. Из высказываний директора АИУ следует, что только экономический кризис и приход к власти демократа Барака Обамы вынудили Америку пересмотреть свою стратегию. В то же время он похвалил украинское руководство за его внешнюю политику, которая якобы позволила "разморозить" отношения между Европой и Россией. Э.Т.Сальвия считает, что после заявления о своем внеблоковом статусе Украине больше не нужно выбирать между Западом и Востоком, а следует строить прагматичные отношения со своими соседями, перестав быть для них яблоком раздора.

Он так же посоветовал Украине присоединиться к Таможенному союзу. «Рост экономики Евросоюза сегодня близок к нулю и возникает вопрос - смогут ли украинские товары найти рынок сбыта в Европе. В то же время, восточные рынки сейчас развиваются, и Украине следует двигаться на восток», - отметил Э.Т.Сальвия.

Структура под названием Американский институт в Украине заняла настолько идеологически выверенную по отношению к российским инициативам позицию, что впору его переименовать в институт украинско-российской дружбы им. В.Путина.

В то же время, в ближайшей к Украине стране Евросоюза есть свой взгляд на возможное вступление нашей страны в Таможенный союз. Польский аналитик Гжегож Громадский убежден, что украинские власти прекрасно осознают, что вступление в Таможенный союз перечеркивает возможность экономической интеграции с Европейским союзом.

"Возможно, это посыл другой стороне,... что мы имеем выбор, и если у нас не будет выходить с ЕС, то будем вынуждены интегрироваться экономически с Россией", - проинтерпретировал Г.Громадский смысл заявления В.Януковича о Таможенном союзе.

Рост, который заметен только на фоне падения

Однако, как же быть с ростом товарооборота между Украиной и Россией в текущем году, ведь это действительно весомый аргумент в пользу движения на Восток?..

По мнению профессора кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексея Гараня, сейчас слишком много говорится о том, что только со сменой власти в Украине экономические взаимоотношения с Россией стали конструктивными. «Мне приходилось работать со статистикой, которую сегодня почему-то не замечают ни в украинском, ни в российском руководстве. Так вот, статистика свидетельствует о том, что с 2004 по 2008 год украинско-российский товарооборот увеличился вдвое, украинский экспорт в РФ вырос в 2,7 раза. Сейчас и Путин, и Янукович сравнивают 2010 год с 2009-м, но совершенно ясно, что это был кризисный год, и падение товарооборота было повсеместным в мире. Когда же экономика развивалась нормально, товарооборот между Украиной и Россией постоянно рос. Я думаю, что результатом 2010 года будет приблизительно такой же объем товарооборота, как и в 2008 году. То есть, ничего экстраординарного не происходит, просто экономические отношения между нашими странами возвращаются на докризисный уровень», - убежден А.Гарань.

Он еще раз подчеркнул, что в Украине очень широко распространен стереотип о подрыве украинско-российских экономических взаимоотношений «оранжевыми», тогда как на самом деле это далеко не так.

Что касается Таможенного союза, то, по словам А.Гараня, тут, скорее всего, начнется та же игра, которую в свое время вел Леонид Кучма. «Ни «да», ни «нет» - сплошная многовекторность», - сказал эксперт.

Он так же напомнил реакцию Медведева на закон, которым закреплена внеблоковость Украины. «Медведев сказал, что этого недостаточно и что Россия еще создаст комиссию, которая будет мониторить развитие взаимоотношений Украины и НАТО. Это свидетельствует о том, что на какие бы уступки не шло руководство Украины, в России они будут считаться недостаточными», - подчеркнул политолог.

Вот собственно и прозвучал ответ на вопрос, откуда столько внимания к далеким американским выборам - россияне доверяют нынешнему украинскому руководству не намного больше, чем предыдущему. Отсюда постоянная боязнь, что Украина при первой же возможности снова ускользнет из дружеских объятий, поддавшись тлетворному влиянию Запада. Оттого же так много слов о том, что экономика Евросоюза дышит на ладан, а вот Россия - оплот стабильности. Хотя всем понятно, что стабильность российской экономики - это деньги за энергоносители, поступление которых зависит от платежеспособности Европы. Призывая Украину к сворачиванию экономического сотрудничества с ЕС, пророссийские эксперты забывают уточнить, что это сделает нашу экономику полностью зависимой от российской. Россияне же продолжат интегрироваться в мировые и европейские экономические институты, как они это и делают сейчас (буквально на прошлой неделе РФ заручилась поддержкой ЕС для вступления в ВТО). Только глубоко укоренившаяся в наших политиках склонность к многовекторности позволяет надеяться на то, что Украину не удастся заблокировать как самостоятельного игрока на экономическом пространстве Европы.

Антон Лосев (УНИАН)