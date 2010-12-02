Для вывода страны из кризиса у власти должен быть определенный кредит доверия – Коломойский

Известный украинский бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ считает, что для вывода страны из кризиса у власти должен быть определенный кредит доверия.

Об этом он заявил в интервью порталу IzRus.

«Нынешняя власть объявила, что берет на себя полностью ответственность за вывод страны из кризиса… У неё должен быть определенный кредит доверия. Еще рано говорить о результатах, это займёт время», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

«Сегодня на Президенте большая ответственность. Сегодня уже нет того парламентаризма, который был в последние четыре года. Мы вернулись к президентско-парламентской форме правления, и при этом роль Президента выросла. У нас Президент весьма ответственный, продуктивный и очень опытный человек, хороший хозяйственник, который всю жизнь провел на хозяйственной работе», - отметил он.

По словам И.КОЛОМОЙСКОГО, кризисы в Украине если случаются, то носят локальный характер, часто имеющий политические причины.

«Сейчас Украина потихоньку набирает обороты. Украинская экономика, к сожалению, с советских времён ориентирована на экспорт, а её экспортные отрасли не являются "прайсмэйкерами" в мире, и поэтому они «расхлёбывают» те ценовые перепады, которые случаются на международных рынках. Это в первую очередь касается стали и химических удобрений. Чем быстрее Украина создаст внутренний рынок, фондовый рынок, чем больше будет индекс потребления, чем больше станет так называемых мелких и средних "буржуа", тем будет лучше для страны», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.