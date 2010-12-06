Авдеевский КХЗ увеличил производство кокса на 26%

Авдеевский коксохимический завод, входящий в Группу "Метинвест", в январе–ноябре текущего года увеличил до 26% производство кокса по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Группы "Метинвест", производство кокса валового 6%-ной влажности за 11 месяцев 2010 года составило 3 млн. 201,35 тыс. тонн, что на 26,1%, или на 663,24 тыс. тонн, больше аналогичного прошлогоднего показателя; выпуск кокса доменного в сухом весе за 11 месяцев 2010 года составил 2 млн. 722,9 тыс. тонн, что на 26,4%, или на 568,96 тыс. тонн, больше прошлогоднего.

В пресс-центре также отметили, что производство кокса валового 6%-ной влажности в ноябре текущего года составило 362,18 тыс. тонн, что на 10,21 тыс. тонн, или на 2,7%, ниже показателей октября 2010 г.; выпуск кокса доменного в сухом весе в ноябре составил 310,13 тыс. тонн, что на 8,75 тыс. тонн, или на 2,7% меньше, чем в октябре 2010 г.

В пресс-службе напомнили, что завод в октябре 2010 года произвел 372,39 тыс. тонн кокса валового 6%-ной влажности и 318,88 тыс. тонн кокса доменного в сухом весе.

Справка УНИАН. ОАО «Авдеевский коксохимический завод» — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.