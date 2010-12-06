«Метинвест» завершил регистрацию своей продукции согласно REACH

«Метинвест» успешно завершил регистрацию своей продукции, выпускаемой предприятиями Группы, согласно требованиям Европейского Регламента №1907/2006 (REACH).

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-центре Группы «Метинвест», продукция предприятий прошла процедуру регистрации, и в конце ноября 2010 года были получены регистрационные номера по всем регистрационным досье, поданным в Европейское химическое агентство. Таким образом, предприятия Группы смогут продолжать поставки своей продукции клиентам стран Европейского экономического пространства.

Также, во исполнение требований REACH и дополнений к нему (Регламент №453/2010), подготовлены паспорта безопасности продуктов (SDS) в соответствии с новым европейским форматом, создается база данных паспортов, доступ к которой будет осуществляться через корпоративный сайт Группы «Метинвест».

В пресс-центре также отметили, что одновременно с REACH сегодня ведется активная работа по Европейскому Регламенту №1272/2010 (классификации, маркировке и упаковке продукции — CLP), в соответствии с которым все вещества, которые поставляются в ЕС и подлежат регистрации по REACH в 2013 и 2018 годах, должны пройти нотификацию в Европейском химическом агентстве до 3 января 2011 года.

Справка УНИАН. Cроки регистрации для химических веществ, прошедших процедуру предварительной регистрации, в зависимости от годового тоннажа экспорта в ЕС были поделены на 3 этапа. Так, регистрация до 30 ноября 2010 года для химических веществ, экспортируемых более 1000 тонн в год в ЕС; до 31 мая 2013 года - для химических веществ, произведенных на территории ЕС или импортированных в него, в объемах, достигающих 100 тонн или более в год на одного производителя или импортера, хотя бы однажды после 1 июня 2007 года; до 31 мая 2018 года - для химических веществ, произведенных на территории ЕС или импортированных в него, в объемах, достигающих 1 тонны и более в год на одного производителя или импортера, хотя бы однажды после 1 июня 2007 года.

«Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы «Метинвест» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.