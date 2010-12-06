Макеевский метзавод увеличил производство проката на 46,5%

Макеевский металлургический завод, входящий в Группу «Метинвест», в ноябре 2010 года произвел 122,52 тыс. тонн проката, что на 26,9 тыс. тонн, или на 28,1% больше, чем в предыдущем месяце (в октябре было произведено 95,61 тыс. тонн проката).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Группы «Метинвест».

Согласно сообщению, в целом за январь-ноябрь текущего 2010 года на заводе было произведено 1 млн. 71,67 тыс. тонн проката, что на 340,1 тыс. тонн, или на 46,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого 2009 года. Так, в январе-ноябре 2009 года было произведено 731,59 тыс. тонн проката.

Справка УНИАН. ЗАО «Макеевский металлургический завод» – высокотехнологичное предприятие, оснащенное самыми современными в Украине прокатными станами: среднесортовым станом-390 и проволочным станом-150 .

«Метинвест» - международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний, Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».