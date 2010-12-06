«Метинвест» увеличил экспорт метпродукции в страны СНГ на 90%

«Метинвест» за 10 месяцев 2010 года увеличил объем оптовых поставок металлопродукции на рынок стран СНГ на 90% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем – до 135 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

В сообщении уточнили, что за 10 месяцев 2010 г. рост объемов продаж в странах СНГ компании «Метинвест-Украина», оптового сбытового канала Службы продаж Дивизиона стали и проката Группы «Метинвест», составил 90% - в 2010 году было поставлено 135 тыс. тонн по сравнению с 71 тыс. тонн в 2009 году.

Так, в 2010 году «Метинвест-Украина» смогла значительно увеличить объемы продаж: объем реализации продукции в страны Средней Азии увеличился на 137% и составил 54 тыс. тонн; в Закавказье было поставлено 28 тыс. тонн металлопродукции, а в Беларусь – 41 тыс. тонн, что на 65% и 58% соответственно больше, чем в 2009 году.

Основным рынком потребления листового проката стала Беларусь, сортовой и фасонный прокат были востребованы на Закавказье и в Средней Азии. Рельсы были наиболее востребованы на рынке Средней Азии, что позволило увеличить объемы продаж по этому типу продукта в 3,3 раза, что составило 53 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ООО «Метинвест-Украина» - оптовый канал сбыта службы продаж Дивизиона стали и проката Группы «Метинвест». Компания занимается сбытом продукции под брендом МЕТІНВЕСТ® на рынках Украины и стран СНГ вагонными нормами. Основными потребителями «Метинвест-Украина» являются ведущие предприятия тяжелого машиностроения, судостроения, вагоностроения, горно-металлургического комплекса, метизной и угольной отраслей, а также национальные железные дороги Украины и СНГ. ООО «Метинвест-Украина» является крупнейшей металлоторговой компанией в Украине и СНГ с объемом реализации более 1 млн. тонн в год.

«Метинвест» - международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой Метинвест на партнерских началах.