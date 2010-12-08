Обогреватели UFO получили награду «Выбор года 2010» (Фото)

На десятой юбилейной церемонии награждения победителей Международного фестиваля-конкурса «Выбор года» в Украине медаль «Выбор года 2010» в номинации «Обогреватель года» получила продукция ТМ «UFO». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «UFO Украина».

В сообщении отмечается, что церемония награждения победителей фестиваля-конкурса «Выбор года» прошла в конце ноября в столичном дворце «Украина».

Для компании UFO юбилейная церемония «Выбор Года» стала дебютом. На украинском рынке компания уже более семи лет и в этом году получила признание от потребителя.

«Награда «Выбор года» - это шаг в правильном направлении. В первую очередь, это оценка правильной работы компании в целом, правильных действий и правильной стратегии. Для нас важно быть лидерами в своем сегменте всегда. Цели, которые поставлены перед компанией, - стать первым номером в сегменте электрообогревателей. Перед компанией стоит задача по созданию не только качественного продукта, но и инновационного для того, что бы наш потребитель мог ощутить радость и вдохновение при пользовании каждым продуктом линейки UFO», - отметил генеральный директор компании UFO Сергей СИЗОНЕНКО.

Сегодня компания UFO развивается не только количественно, но и качественно. В компании уже два года успешно функционирует проект «Академия UFO», так как успех компании напрямую связан с квалификацией сотрудников. Благодаря усилиям и профессиональному подходу каждого сотрудника, продукция компании отлично представлена не только в Украине, но и в более чем двадцати странах Европы.

«Данная награда очень престижная и знаковая для компании. Это еще одно подтверждение того, что мы идем правильным путем и то направление, тот рекламный фундамент, который мы выбрали, все-таки достучался до сердец потребителей. Слоган «Идеальные условия» не только маркетинговый бэкграунд, но и подход в работе компании к потребителю. Тот сервис, который мы, одни из немногих, предоставляем, широкий выбор и неоспоримое качество продукта и позволило компании стать лидером на украинском рынке», - добавила заместитель генерального директора компании UFO Яна РОМАНЕНКО.

«Выбор года» в Украине – международный фестиваль-конкурс, задача которого - определение лучших товаров и услуг в различных товарных категориях и дальнейшая их популяризация на украинском рынке.

Золотая медаль фестиваля-конкурса «Выбор года» является подтверждением признания потребителей и знаком лучших товаров и услуг на украинском рынке, помогает выбирать лучшее от лучших.

Справка УНИАН.Компания UFO работает в Украине уже более семи лет на рынке бытовой и промышленной техники. Каждый год обороты продаж продукции компании увеличиваются в 3-4 раза. На сегодняшний день доля компании UFO на рынке теплотехники составляет 33%, что является лидирующим показателем. Дилерская сеть «UFO Украина» насчитывает более 500 представителей во всех регионах Украины.

Компания UFO является социально-ответственной компанией, много лет помогает городским больницам, детским домам и сотрудничает с множеством благотворительных организаций («Дзвони Чорнобиля», «Україна! Я за тебе» и др.).