Импорт метпродукции в Украину вырос на 80%

Импорт металлопродукции в Украину за 10 месяцев 2010 г. вырос относительно 10 месяцев прошлого года на 80% - до 1,8 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, в январе-октябре т.г. в страну преимущественно импортировались плоский прокат с покрытием, круглая заготовка из углеродистой стали, прутки, горячекатаный плоский прокат.

«Нельзя сказать, что в Украине такое производство не представлено, но импорт почему-то растет, что должно заставить наших производителей задуматься о ценовой политике, о политике качества. Такой значительный рост импорта негативно влияет на нашу экономику и внутренний рынок»,— отметил С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Замминистра также сообщил, что экспорт украинской металлопродукции за 10 месяцев 2010 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 5,7% - до 22,5 млн. тонн.