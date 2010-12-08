Украина увеличит производство стали и проката в 2011 году на 5,6% - Минпромполитики

Производство стали и проката в Украине в 2011 г. увеличится на 5,6%, по сравнению с ожидаемыми показателями по текущему году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горнометаллургического комплекса сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, Минпромполитики прогнозирует, что в 2011 г. метпредприятия произведут 34 млн. тонн стали и 32 млн. тонн проката. Рост производства чугуна составит 28,5 млн. тонн, что на 4,8% больше, чем ожидается в текущем году.

По предварительным данным Минпромполитики, по итогам 2010 г. производство чугуна в Украине составит 27,2 млн. тонн, стали – 32,2 млн. тонн, проката – 30,3 млн. тонн.