Украинские металлурги за 11 месяцев нарастили производство на 7-10%

Украинские металлурги за 11 месяцев этого года нарастили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 7-10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, за январь-ноябрь т. г. метпредприятия произвели 24,919 млн. тонн чугуна, что на 1,599 млн. тонн или на 7% больше показателя по итогам января-ноября 2009 г.

Производство стали увеличилось на 10% или 2,657 млн. тонн - до 29,733 млн. тонн.

Производство общего проката за 11 месяцев т.г. выросло на 10% или на 2,610 млн. тонн – до 27, 874 млн. тонн.

По словам С.БЕЛЕНЬКОГО, в ноябре, по сравнению с октябрем, среднесуточное производство чугуна увеличилось на 1,6 тыс. тонн – до 77,1 тыс. тонн. В производстве металлопродукции было задействовано 77% мощностей предприятий.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги за 10 месяцев 2010 г. нарастили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 7,4-11%.