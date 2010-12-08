ЕС и Северная Америка ужесточают условия импорта метпродукции – Минпромполитики

Европейский Союз и страны Северной Америки – США, Канада, Мексика – с 2011 года ужесточают условия импорта металлопродукции на свой рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Министра промышленной политики Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК со ссылкой на итоги очередной сессии Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития, которая состоялась 2-3 декабря в Париже.

По его словам, представители стран ЕС выразили обеспокоенность ростом импорта металлопродукции в 2011 г. на 25% и заявили о планах ужесточить меры по защите внутреннего рынка.

С.БЕЛЕНЬКИЙ заявил, что в связи с этим «украинским экспортерам придется непросто», поскольку экономически развитые страны намерены противодействовать импорту продукции из других стран, где государство субсидирует отдельные отрасли.

«Согласно международному праву, Украине еще 15 лет будут вспоминать меморандум о предоставлении преференций горнометалургическому комплексу, хотя меморандум уже отменен», - уточнил. С.БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, в 2011 г. не может быть и речи о возобновлении каких-либо льгот для предприятий ГМК.

«Минпромполитики считает, что негативные эффекты, о которых говорилось на сессии Комитета по стали, гораздо более значительны, чем положительный эффект от предоставления льгот горнометаллургической отрасли», - отметил С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Он также заявил, что Минпромполитики в рамках своей компетенции намерено максимально содействовать сохранению для украинских металлургов внешних рынков сбыта и, возможно, освоению новых.