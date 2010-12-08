Металлургические предприятия Украины в ноябре потребили 450 млн. кубометров природного газа

Объем потребленного металлургическими предприятиями Украины природного газа в ноябре этого года составил 450 млн. кубометров, что соответствует показателю за октябрь.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Вместе с тем, среднесуточное потребление отраслью природного газа в ноябре выросло, по сравнению с октябрем, на 0,3 млн. куб. м - до 15 млн. куб. м.

В среднем за 11 месяцев 2010 г среднесуточное потребление природного газа в металлургической промышленности составило 14 млн. куб. м.