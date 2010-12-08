В Украине за 11 месяцев производство ЖРС выросло на 9,7-23,7% - «Металлургпром»

В Украине за 11 месяцев 2010 г. производство основных видов железорудного сырья возросло относительно 11 месяцев 2009 г. на 9,7-23,7%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За январь-ноябрь 2010 г. объемы производства железорудного концентрата в Украине увеличились относительно аналогичного периода 2009 г. на 18,3%, или на 9,074 млн. тонн, - до 58,5 млн. тонн.

Производство железной руды возросло на 23,7%, или на 2,348 млн. тонн, - до 12,237 млн. тонн.

За январь-ноябрь производство окатышей выросло на 9,7%, или на 1,793 млн. тонн, - до 20,296 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», за 11 месяцев т. г. украинские горнорудные предприятия экспортировали 30,2 млн. тонн железорудного сырья, что на 17% больше к аналогичному периоду 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 10 месяцев 2010 г. производство основных видов железорудного сырья выросло относительно 10 месяцев 2009 г. на 12,1-26,5%.