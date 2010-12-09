«АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил производство готового проката на 21,5%

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам января-ноября 2010 г. произвело 4, 931 млн. тонн готового проката, что на 874 тыс. тонн, или на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к Министерству промышленной политики Украины.

По данным источника, за 11 месяцев 2010 г. комбинат выплавил 5,669 млн. тонн стали, что на 1,129 млн. тонн, или на 24,8% больше, чем по результатам января-ноября 2009 г.

За отчетный период «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 4,899 млн. тонн чугуна, что на 924 тыс. тонн, или на 23,2%, больше показателя за январь-ноябрь 2009 г.

К 1 декабря 2010 г. меткомбинат произвел 8,789 млн. тонн агломерата, что на 1,682 млн. тонн (на 23,6%) больше, чем за 11 месяцев 2009 г.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

«Арселор Миттал Кривой Рог» в 2009 г. сократил производство основных видов продукции на 17,2- 21,6%.