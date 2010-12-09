Производство стальных труб в Украине выросло на 6,2%

За январь-ноябрь 2010 г. в Украине производство стальных труб выросло относительно января-ноября 2009 г. на 6,2%, или на 92 тыс. тонн, - до 1,569 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

В частности, 1,357 млн. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 211,7 тыс. тонн – на трех металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-ноябрь 2010 г. произвел 140,8 тыс. тонн труб против 172 тыс. тонн по итогам 11 месяцев 2009 г.

ММК им. Ильича произвел 70,8 тыс. тонн труб против 36 тыс. тонн по итогам 11 месяцев 2009 г.

В июле т. г. возобновил выпуск труб Донецкий метзавод - 0,1 тыс. тонн. В августе-ноябре предприятие продукцию не производило.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за 11 месяцев т. г. увеличилось относительно аналогичного периода 2009 г. в 2,1 раза - до 286 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 46% - до 328,9 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 49,4% - до 72,8 тыс. тонн.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе выросли на 15% - до 169 тыс. тонн.

Луганский трубный завод нарастил производство на 31% - до 205,7 тыс. тонн стальных труб.

Как сообщал УНИАН, за январь-октябрь 2010 г. в Украине производство стальных труб выросло относительно января-октября 2009 г. на 3%, или на 41 тыс. тонн, - до 1,394 млн. тонн.