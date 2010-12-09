Алчевский меткомбинат за 11 месяцев сократил производство на 5-22%

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам января-ноября 2010 г. сократило относительно 11 месяцев 2009 г. производство основных видов продукции на 5-22%.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к Министерству промышленной политики Украины.

Меткомбинат произвел 2,444 млн. тонн готового проката, что на 654 тыс. тонн, или на 21% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 г.

За 11 месяцев т.г. комбинат выплавил 2,646 млн. тонн стали, что на 738 тыс. тонн, или на 21,8% меньше, чем по результатам аналогичного периода 2009 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 2,338 млн. тонн чугуна, что на 682 тыс. тонн, или на 22,5%, меньше показателя за январь-ноябрь 2009 г.

К 1 декабря т.г. металлургический комбинат произвел 3,902 млн. тонн агломерата, что на 273 тыс. тонн (на 6,5%) меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По итогам 2009 года Алчевский меткомбинат сократил производство основных видов продукции на 14-16%.