Ferrexpo подписала долгосрочный контракт с японской JFE Steel

Компания Ferrexpo Plc. (контролирует Полтавский горно-обогатительный комбинат) заключила новый долгосрочный контракт с компанией JFE Steel (Япония) на поставку ежегодно около 300 тыс. тонн окатышей с 65% содержанием железа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что это первый долгосрочный контракт Ferrexpo в Японии, который был заключен в соответствии со стратегией построения отношений с первоклассными производителями стали в странах Азии в преддверии планов компании по расширению Еристовского месторождения.

«Мы рады нашему первому гарантированному контракту в Японии с клиентом такого высокого уровня. Мы считаем, что Ferrexpo является первым производителем железорудных окатышей среди стран СНГ, получившим долгосрочный контракт с японским производителем стали», - отметил председатель Ferrexpo Майкл АБРАХАМС.

При этом он напомнил, что компания отправляла пробные поставки сырья в JFE Steel в 2007 и 2009 годах, в рамках стратегии компании по диверсификации своей клиентской базы и позиционированию себя как надежного поставщика железорудных окатышей для крупнейших мировых производителей стали.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой компанией со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства - около 9 млн. тонн окатышей в год, которые экспортируются сталелитейным предприятиям по всему миру. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

51% акций Ferrexpo plc принадлежат украинскому бизнесмену Константину ЖЕВАГО, 25% – компании RPG Industries SE (RPGI).

Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» – одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

JFE Steel является технологическим лидером в производстве продукции из высокотехнологичной стали. Это пятый в мире крупнейший производитель стали, в 2009 году уровень производства которого составил 25,8 млн. тонн.