НЗФ за 11 месяцев нарастил производство ферросплавов на 42%

ОАО «Никопольский завод ферросплавов» по итогам 11 месяцев 2010 г. нарастило производство ферросплавов относительно 11 месяцев 2009 г. на 42%, или на 249,2 тыс. тонн, – до 842 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

За январь-ноябрь т.г. НЗФ произвел 647,3 тыс. тонн силикомарганца, что на 120 тыс. тонн (на 22,7%) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев т.г. объемы производства ферромарганца на заводе составили 194,7 тыс. тонн – на 129,2 тыс. тонн, или в 2,9 раза больше, чем по итогам 11 месяцев 2009 г.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Никопольский завод ферросплавов» по итогам 10 месяцев т.г. нарастил производство ферросплавов на 47,6% – до 768,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах. Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн. тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы.