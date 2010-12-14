Стахановский завод ферросплавов нарастил производство на 45,5%

ОАО «Стахановский завод ферросплавов» за 11 месяцев 2010 г. нарастило производство относительно 11 месяцев 2009 г. на 45,5%, или на 62,6 тыс. тонн, – до 200,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

За январь-ноябрь т.г. предприятие произвело 123,9 тыс. тонн ферросилиция, что на 24,4 тыс. тонн, или на 24,5% больше показателя января-ноября 2009 г.

За 11 месяцев т.г. СЗФ произвел 76,2 тыс. тонн силикомарганца – на 38,2 тыс. тонн (в 2 раза) больше, чем за 11 месяцев 2009 г.

Как сообщал УНИАН, Стахановский завод ферросплавов за 10 месяцев т.г. нарастил производство на 51,5% – до 180,6 тыс. тонн.