Производство марганцевого концентрата в Украине выросло на 70,4%

В Украине за 11 месяцев этого года производство марганцевого концентрата выросло относительно аналогичного периода 2009 г. на 70,4% или на 593,3 тыс. тонн - до 1,4354 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период увеличило производство марганцевого концентрата на 404 тыс. тонн или в 2,5 раза, в сравнении с 11 месяцами 2009 г., – до 665,3 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за январь-ноябрь т. г. произвело 770,1 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 32,6% или на 189,3 тыс. тонн больше против прошлогоднего результата.

За указанный период ОГОК также произвело 311,4 тыс. тонн марганцевого агломерата – в 2,8 раза больше, чем за 11 месяцев 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 10 месяцев производство марганцевого концентрата выросло 71,6% - до 1,2938 млн. тонн.