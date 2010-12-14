Запорожский завод ферросплавов нарастил производство на 36%

ОАО «Запорожский завод ферросплавов» за 11 месяцев этого года нарастило относительно 11 месяцев 2009 г. производство на 35,6% или на 70,5 тыс. тонн – до 268,3 тыс. тонн продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

За январь-ноябрь т. г. предприятие произвело 137,6 тыс. тонн силикомарганца, что на 35,2 тыс. тонн или на 34,3% больше показателя января-ноября 2009 г.

За указанный период ЗЗФ произвел 63,9 тыс. тонн ферромарганца – на 16,4 тыс. тонн (на 34,5%) больше, чем за 11 месяцев 2009 г.

Предприятие нарастило производство ферросилиция на 53,9% или на 18,5 тыс. тонн – до 52,8 тыс. тонн.

Производство металломарганца на ЗЗФ составило 14 тыс. тонн, что на 2,9% или на 400 тонн больше показателя по итогам 11 месяцев 2009 г.

Как сообщал УНИАН, Запорожский завод ферросплавов за 10 месяцев нарастил производство на 41,3% – до 241,4 тыс. тонн продукции.