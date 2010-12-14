В 2010 году Россия экспортирует продукцию военного назначения на сумму 10 млрд. долл.
18:38, 14 декабря 2010Промышленность
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В 2010 году Россия экспортирует в 60 стран мира продукцию военного назначения на общую сумму 10 млрд. долларов США.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня в Москве сообщил вице-премьер-министр России Сергей ИВАНОВ.
«По всем прогнозам, экспорт продукции военного назначения в 2010 году, реализуемый более чем в 60 государствах мира, достигнет объема в 10 млрд. долларов», - сказал С.ИВАНОВ.
Он отметил, что это является рекордом для современной России.
По словам С.ИВАНОВА, общий портфель заказов на российскую продукцию военного назначения превысил 45 млрд. долл.
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