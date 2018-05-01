Украина настаивает на Зоне свободной торговли с СНГ без изъятий

Страны СНГ до конца года намерены подготовить окончательный вариант договора о зоне свободной торговли. О позиции Украины по этому вопросу, а также о перспективах сотрудничества со странами Таможенного Союза и ЕврАзЭс в интервью УНИАН рассказал заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.



- Валерий Иванович, 19 ноября на заседании Совета глав правительств СНГ было принято решение подготовить окончательный вариант Договора о свободной торговле СНГ до конца текущего года. Можно ли ожидать, что документ будет готов в срок?



- Мы активно работаем над проектом договора. 21-23 декабря с.г. в Москве пройдет заседание рабочей группы по этому вопросу, и мы надеемся, что все замечания, которые были высказаны в ходе встречи глав правительств 19 ноября и глав государств СНГ 10 декабря будут учтены.

- 19 ноября на заседании глав правительств стран СНГ говорилось о том, что необходимо дать «политическое указание» переговорным командам завершить работу над проектом документа до конца года.



- Можно считать, что в Украине такое указание было дано. В Москве на заседании глав правительств СНГ Президент Украины Виктор Федорович Янукович сказал, что такой документ нужен. Так что, в принципе, на его подписание дано политическое добро.

- Украина рассчитывает на то, что Договор будет без изъятий отдельных групп товаров из режима свободной торговли. Насколько принципиальна такая позиция, и по каким группам?



- Наша позиция действительно заключается в том, чтоб изъятий в торговле не было. Необходимо создать условия для реального свободного движения товаров. Для нас неприемлемым является предложение Казахстана распространить изъятия спиртовой группы товаров, которые существуют у нас в двусторонней торговле, на все страны Таможенного союза. Мы будем добиваться недопущения таких изъятий.

У нас существует изъятие в двусторонней торговле с Российской Федерацией – сахар белый. В проекте Договора мы предлагаем устранить изъятие или установить временные рамки, в которых это изъятие будет отменено.

- В случае, если эти изъятия сохранятся, то какие потери могут быть для Украины?



- Если будут действовать изъятия по спиртовой группе, то для Украины потери могут быть порядка 172 миллионов долларов в год, по сахару - 282 миллиона долларов. Дело в том, что в условиях действия Таможенного союза, изъятия распространяются на все три страны – Россию, Беларусь и Казахстан. Такой вариант недопустим по правилам Всемирной торговой организации. Так что, с одной стороны пока говорится, что работа Таможенного союза должна строиться по нормам ВТО, а с другой происходят такие вещи, которые ухудшают существующую ситуацию.

- Но Россия тоже намерена в скором времени вступить в ВТО...



- Еще неизвестно, когда Россия станет членом ВТО. И это не означает, что существуют преграды. Ведь наши все интеграционные документы разработаны на основе принципов, норм и правил ВТО.

- Может ли Украина отказаться от подписания Договора о ЗСТ СНГ если избежать изъятие не удастся?



- Мы ведем активную работу и думаю, что завершим ее успешно. В этом договоре планируется определить переходные сроки по действию изъятий, и такая международная практика существует. Но мы хотим, и будем настаивать на том, чтоб спиртовая товарная группа и сахар были вообще исключены из перечня изъятий.

- С июня этого года обсуждается вопрос о возможности введения Россией квоты на беспошлинный импорт сахара из Украины. В начале назывался объем 300 тысяч тонн, затем 100. Когда вопрос решится окончательно?



- Объем квоты должен составить 100 тысяч тонн на 2011 год, и вопрос о ее предоставлении должен быть рассмотрен Таможенным Союзом. Могу Вам зачитать раздел из протокола заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое провели Николай Азаров и Владимир Путин в Киев 27 октября: «Минсельхозу РФ и Минэкономразвития РФ проинформировать уполномоченные органы государств членов Таможенного союза о предложении украинской стороны о предоставлении квоты на 2011 год на беспошлинную поставку украинского свекловичного сахара и вынести указанный вопрос на заседание комиссии Таможенного Союза при поступлении от украинской стороны обоснований необходимости предоставления указанной квоты».

- Украина подготовила аргументацию?



- Это уже вопрос к Минагрополитики. Они должны подготовить обоснования и отстоять их перед Российской стороной.

- Насколько обосновано мнение некоторых экспертов, что экспорт 100 тысяч тонн сахара в Россию приведет к росту цены на него на внутреннем рынке?



- Я не думаю, что экспорт такого объема сахара может повлиять на цену на внутреннем рынке. Думаю, что сахарная промышленность будет развиваться, и мы должны закрепиться на рынке Российской Федерации.

- В ходе последнего визита в Санкт-Петербург Николай Азаров кроме заседания глав правительств СНГ принял участие в заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС. Похоже, Украина намерена развивать отношения с этой организацией?



- Украина, как Армения и Молдова, являются наблюдателями в ЕврАзЭс. Думаю, что после подписания договора о свободной торговле СНГ, мы расширим экономическую интеграцию и будем готовиться к переходу к более тесной работе с Таможенным Союзом, который фактически находится под ведомством ЕврАзЭс. Чтоб стать членом этого Союза, надо стать членом ЕврАзЭс. Такова процедура.

- То есть, актуальность вопроса присоединения к Таможенному Союзу возрастает?



- Мы должны все проанализировать, взвесить и самостоятельно принять решение о вхождении в Таможенный Союз. Но прежде всего для этого должна быть политическая воля.

- Но мы сейчас готовим соглашение о свободной торговле и с Евросоюзом. Как это увязывается с возможностью присоединения к Таможенному Союзу?



- Для начала, мы еще не подписали никаких документов о свободной торговле с ЕС. А ситуация в мире очень быстро меняется. И как обеспечить экономический рост Украины?

Мое личное мнение заключается в том, что сначала Украина должна на взаимовыгодных условиях подписать договор о ЗСТ со странами СНГ, потом вступить в ЕврАзЭс и одновременно в Таможенный Союз, а следующий этап – это присоединение к Единому экономическому пространству – Россия, Беларусь и Казахстан. И вот тогда мы станем одним из ключевых игроков на международном рынке. И тогда всем Объединением государств ЕЭП подпишем соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. В другом случае мы будем работать на условиях Центр-Периферия. А я считаю, что у Украины другой путь, она должна быть равноправной центральной страной. И сегодня для этого сложились определенные условия, нужно не упустить свой шанс.

Юрий Дощатов (УНИАН)