«Стирол» восстановит 100% объема производства к концу 2011 года – Фирташ

ОАО «Концерн «Стирол» восстановит 100% загрузку производственных мощностей предприятия к концу 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава Group DF Дмитрий ФИРТАШ.

По его словам, уже сегодня «Стирол» начал постепенное наращивание объемов производства.

«Однако стоит учитывать, что в 2009 году украинская химия пережила тяжелый момент – мы получили очень высокую цену российского газа и стали неконкурентными. «Стирол» также пережил стресс – производство было остановлено», – напомнил он.

Д.ФИРТАШ отметил, что в сентябре-октябре этого года на «Стироле» было много остановок производства по техническим причинам. «Вопрос не столько в деньгах, сколько в технических проблемах. Когда химическое предприятие долго простаивает, производственные мощности быстро выходят из строя, как только начинаешь нагружать производство, возникают проблемы», – пояснил он.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

ОАО «Концерн «Стирол» вошел в состав подконтрольного Group DF химического холдинга Ostchem Group. При этом прогнозируется, что годовой объем инвестиций в азотные предприятия холдинга составит около 100 млн. долл.

OstChem Holding AG основан в Вене (Австрия) в 2004 году. В настоящее время холдинговая группа OstChem владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе и Центральной Азии, включая Украину, Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан.

90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.