Химпром испытывает острый дефицит квалифицированных кадров — Фирташ

Предприятия химической промышленности Украины испытывают острый дефицит квалифицированных кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между Национальным техническим университетом Украины "Киевский политехнический институт" (КПИ) и Группой компаний Group DF заявил глава совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ.

По его словам, в последние годы российские компании целенаправленно вербуют украинских специалистов, занятых в химической промышленности. «Люди считали, сколько им еще осталось работать, сколько они смогут заработать, и соглашались, так как украинская химическая промышленность переживала сложные времена. За последние 5 лет россияне вымели у нас практически весь кадровый потенциал», - сказал Д.ФИРТАШ и добавил: «Сейчас мы пытаемся остановить отток кадров, пытаемся возвращать людей, но это очень сложно. Поэтому мы сегодня хотим построить правильные отношения с КПИ и другими вузами. Мы подключим к этому процессу не только предприятия Group DF, но и другие предприятия, на которых та же самая история с кадрами. Мы хотим на уровне страны выстроить баланс спроса и потребления в отношении специалистов. Пусть это звучит грубо, но это реалии нашей жизни. Мы бы хотели, чтобы только на химических предприятиях Group DF ежегодно проходили практику 100-150 учащихся вузов, и с этими людьми мы могли бы договариваться о дальнейшей работе».

Согласно меморандуму, подписанному между КПИ и Group DF, последняя будет способствовать обновлению учебно-научной материальной базы университета, будет принимать студентов КПИ для прохождения производственной практики, а также содействовать их дальнейшему трудоустройству. Компания намерена способствовать внедрению в производство новых технологий и оборудования, разработанного специалистами КПИ и других технических вузов Украины.

"В ближайшие 10-15 лет только на свои химзаводы мы просили бы у вас на практику 100-150 человек... И мы готовы им даже летом, или когда у них будет время, дать, что называется, подработку, чтобы они получили некий стимул, заработали копейку, ну и естественно, мы заинтересованы, чтобы они вернулись на наше предприятие", - отметил Д.ФИРТАШ.

"Если из того, что разрабатывают украинские ученые, удастся реализовать хотя бы 10%, то это уже будет для нас большой победой", - добавил он.