Путин советует Украине объединяться на постсоветском пространстве

Участие Украины в интеграционных объединения на постсоветском пространстве позволит сохранить целые отрасли экономики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил во время общения с россиянами в прямом эфире.

«Если в той или иной форме произойдет присоединение Украины к этим интеграционных процессам, то, конечно, это будет мощным, важным толчком к сохранению целых отраслей экономики в Украине и поможет поднять конкурентоспособность многих наших предприятия», - сказал он.

В.ПУТИН подчеркнул, что участие в объединениях - это суверенный выбор украинского народа и нынешнего украинского руководства.

Он отметил, что в интересах «наших народов» идти по пути экономической интеграции.

По словам премьера РФ, создание Таможенного союза и Единого экономического пространства - это первые шаги по интеграции экономик России, Беларуси и Казахстана.

В.ПУТИН отметил, что таким образом внутренний рынок этих стран становится сопоставим с рынком Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что Украина ведет переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС и одновременно обсуждает возможность создания таких правил торговли с государствами, формирующими Таможенный союз – Россией, Беларусью и Казахстаном, которые не помешали бы украинской евроинтеграции, но и позволили свободно торговать с этими странами.