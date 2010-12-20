Перенос срока снижения экспортных пошлин на металлолом согласован с ВТО - Плотников

Перенос срока снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% с 2011 года на 2014 год согласован со Всемирной торговой организацией (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Алексей ПЛОТНИКОВ.

«Были проведены соответствующие консультации. Со стороны ВТО нет каких-то существенных возражений. Если бы были возражения и если бы был конфликт с законодательством ВТО, то никто бы не голосовал за этот законопроект», - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря т.г. Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые Законы Украины” (относительно операций с металлоломом).

Документом срок снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% с 2011 года перенесен на 2013 год.

Напомним, что согласно условиям вступления Украины в ВТО, экспортная пошлина на металлолом в размере 30% с 2009 г. ежегодно должна снижаться на 3% - до 15% в 2016 году.

С 1 января 2010 года размер пошлины снижен до 24%.