Возобновление выпуска Ан-124 «Руслан» потребует 585 млн.долл. и 5 лет работы - ОАК

Возобновление выпуска грузового украинско-российского самолета Ан-124 «Руслан» после модернизации требует вложений в размере 18 млрд. рублей (585 млн. долл.) и пяти лет работы.

Об этом сказал журналистам в Нью-Дели (Индия) президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей ФЕДОРОВ, передает РИА «Новости».

«Ключевой вопрос - восстановление технологий и технологических цепочек, и на это потребуются достаточно большие инвестиции, по нашим расчетам, порядка 18 миллиардов рублей», - сказал А.ФЕДОРОВ в кулуарах 4-го Российско-индийского форума по торговле и инвестициям.

По его словам, важным в этой связи является появление стартового заказчика, который мог бы разделить с корпорацией это бремя.

«На наш взгляд, это может быть только государство», - отметил президент ОАК, выразив надежду, что по этому вопросу скоро «будет принято положительное решение».

«Готовятся документы, которые должны окончательно решить этот вопрос», - добавил А.ФЕДОРОВ.

Он отметил, что самолет перед запуском в производство будет серьезно модернизирован, в частности силовые установки, авионика, другие системы.

«Мы намерены максимально повысить его грузоподъемность - до 150 тонн. Рассчитываем, что все работы по НИОКР будут завершены в течение пяти лет, и с 2016 года можно будет поставлять обновленную версию Ан-124», - сказал он.

Напомним, 30 марта в интервью УНИАН А.ФЕДОРОВ сообщил, что стоимость возобновления серийного производства самолета Ан-124 «Руслан» может составить около 1 млрд. долларов.

Он также подтвердил, что к реализации этого проекта приглашены США.

«Мы действительно предложили американским коллегам принять участие в данном проекте – они наши предложения изучают. Дело не в том, что Россия и Украина не могут осилить такой проект. Чем больше в проекте участников, тем меньше нагрузка на каждого, в том числе и финансовая. К тому же, участие третьего партнера откроет перед проектом новые рынки», - сказал А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолёт "Руслан" - самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты производили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.