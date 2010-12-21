Эксперт: сохранение экспортной пошлины на металлолом может спровоцировать санкции ЕС

Европейский Союз может использовать сохранение Украиной высокой (24%) экспортной пошлины на металлолом как повод для введения ответных санкций, ограничивающих экспорт украинской металлопродукции в страны ЕС.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал президент Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет) Валентин КУЛИЧЕНКО.

По его словам, украинские экспортные пошлины на металлолом в ВТО воспринимаются однозначно негативно. «Ни одна из стран - членов ВТО не имеет каких либо ограничений по экспорту металлического лома. Я думаю, что ЕС обязательно использует этот фактор для ограничения экспорта украинской металлопродукции на свои рынки. Если помните, до вступления в ВТО Евросоюз определял для Украины ежегодную квоту на экспорт различного сортамента металлопродукции приблизительно в 1 млн. тонн», - отметил эксперт.

При этом, по мнению В.КУЛИЧЕНКО, снижение экспортной пошлины вряд ли привело бы к существенному увеличению вывоза металлолома из Украины. «На протяжении последних лет у нас сформировалась стабильная цифра по экспорту - 600-700 тыс. тонн лома в год. В этом году мы вывезем из Украины около 700 тыс. тонн. При этом внутренний рынок потребит в 2010 году приблизительно 5 млн. тонн лома», - уточнил он и добавил: «Я, в принципе, не понимаю, для чего вводить искусственные ограничения на экспорт металлолома из Украины, если наши металлурги полностью обеспечены ломом. Более того, наши метпредприятия регулярно искусственно завышают свои потребности в этом сырье, а затем не выкупают лом у заготовителей. Сохранение экспортной пошлины в 24% - это грубый и необоснованный лоббизм отдельными народными депутатами интересов металлургических предприятий. Металлурги постоянно перестраховываются на случай увеличения объемов производства, для чего им может потребоваться больше металлолома», - пояснил В.КУЛИЧЕНКО.

Подытоживая, он подчеркнул, что в целом сохранение размера экспортной пошлины не будет иметь заметного влияния на металлоломную отрасль Украины. «Сейчас цены на лом поднялись до хорошего уровня. Внутриукраинская цена приблизилась к 3 тыс. грн. за 1 тонну. А среднемировая составляет около 400 долл. за 1 тонну лома. Если учитывать существующую экспортною пошлину 16 евро на одной тонне, то цена украинского лома и будет составлять около 400 долларов», - добавил В.КУЛИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря член Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Алексей ПЛОТНИКОВ заявил о том, что перенос срока снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% с 2011 года на 2014 год согласован с ВТО.

«Были проведены соответствующие консультации. Со стороны ВТО нет каких-то существенных возражений. Если бы были возражения и если бы был конфликт с законодательством ВТО, то никто бы не голосовал за этот законопроект», - заявил депутат.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые Законы Украины” (относительно операций с металлоломом).

Документом срок снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% с 2011 года перенесен на 2014 год.

Согласно условиям вступления Украины в ВТО, экспортная пошлина на металлолом в размере 30% с 2009 г. ежегодно должна снижаться на 3%.

С 1 января 2010 года размер пошлины снижен до 24%.