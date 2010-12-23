Кабмин утвердил Государственную программу развития эталонной базы

Кабинет министров Украины утвердил Государственную программу развития эталонной базы на 2011-2015 годы.

Текст соответствующего постановления № 1165 от 22 декабря размещен на правительственном портале.

Правительство поручило Государственной службе технического регулирования обеспечить выполнение мероприятий программы в пределах расходов, предусмотренных для службы в государственном бюджете на соответствующие годы, и подавать ежегодно до 1 марта Кабинету министров Украины информацию о ходе выполнения программы.

Основными задачами программы являются создание и совершенствование первичных и вторичных эталонов, содержание и эксплуатация государственных эталонов; сличение государственных эталонов с национальными эталонами других государств и международными эталонами, совершенствование технической базы Государственной службы единого времени и эталонных частот, создание государственных стандартных образцов, определение стандартных справочных данных, повышение эффективности деятельности Государственной службы единого времени и эталонных частот, Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, Государственной службы стандартных справочных данных о физических постоянных и свойствах веществ и материалов.

Объем финансирования программы состоит из расходов, связанных с созданием и совершенствованием первичных и вторичных эталонов, содержанием и эксплуатацией государственных эталонов (обеспечение необходимых условий функционирования - создание специализированных помещений, специальных фундаментов, термостатирование помещений, водо-, тепло-, электроснабжение; обеспечение стабильности метрологических характеристик и их исследования, метрологическая аттестация, проведение регламентных работ и пр.), а также сличением государственных эталонов с национальными эталонами других государств и международными эталонами (что является обязательным условием для международного признания результатов измерений и испытаний отечественной продукции, для выхода ее на международные рынки), созданием стандартных образцов и определением справочных данных; выполнением работ по повышению эффективности деятельности государственных служб единого времени и эталонных частот, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, стандартных справочных данных о физических постоянных и свойствах веществ и материалов.

Общий объем финансирования программы ориентировочно составляет 63 млн. 474 тыс. грн.

Финансирование мероприятий по выполнению программы осуществляется в пределах бюджетных назначений, предусмотренных на соответствующий год Государственной службе технического регулирования.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно с учетом возможностей государственного бюджета.