Кабмин поручил передать Японии квоты на выбросы двуокиси углерода

Кабинет министров Украины поручил Национальному агентству экологических инвестиций передать Японии квоты на выбросы двуокиси углерода.

Соответствующее распоряжение № 2280-р от 22 декабря размещено на правительственном портале.

Согласно документу Кабмин поручил агентству провести в установленном порядке операции по передаче единиц (частей) установленного количества как сокращения объемов выбросов, достигнутого ОАО “Алчевсккокс” до начала первого периода действия Киотского протокола в результате реализации проекта совместного внедрения “Внедрения новой системы утилизации отходного тепла на Алчевском коксохимическом заводе в Украине” и подтвержденного международным верификатором, на счет покупателя в Национальном реестре Японии в объеме 33 459 тонн эквивалента двуокиси углерода.