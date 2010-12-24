Производство стали в Украине в 2011 году вырастет на 4,5% - "Укрпромвнешэкспертиза"

В 2011 году выплавка стали на металлургических предприятиях Украины составит около 34 млн. тонн, что приблизительно на 1,5 млн. тонн (на 4,5%) превысит показатели 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз в ходе сегодняшней пресс-конференции озвучил генеральный директор Государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

По его словам, в следующем году украинская металлургия столкнется с проблемой отсутствия перспективных рынков для сбыта своей продукции. «В 2010 году наши метпредприятия выплавили только 32,5 млн. тонн стали не потому, что не могли произвести больше, а потому что не смогли больше продать. Мы видим, что объемы экспорта украинского проката сократились с 28,2 млн. тонн в докризисном 2007 году до 23,5 млн. тонн в 2010 году. Практически во всех регионах, куда Украина поставляла свою металлопродукцию, сократились рынки сбыта. Украинская металлургия теряет конкурентоспособность на мировых рынках, при этом потребление внутриукраинского рынка остается низким», - отметил В.ВЛАСЮК.

В свою очередь начальник отдела аналитики «Укрпромвнешэкспертизы» Александр КРАЙНИКОВ уточнил, что в 2010 году потребление украинского рынка стали составило только 7,2 млн. тонн, что на 4 млн. тонн (на 35,7%) меньше, чем в наиболее успешном 2007 году. «В следующем году прирост производства в 1,5 млн. тонн распределится следующим образом: около 1 млн. будет реализовано на внутреннем рынке и 500 тыс. тонн будет экспортировано. Таким образом, общий объем экспорта украинской стали в 2011 году составит около 26 млн. тонн», - добавил эксперт.