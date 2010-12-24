Объем «лишних» металлургических мощностей в Украине - более 8 млн. тонн стали в год

Производственные мощности металлургических предприятий Украины общим объемом более 8 млн. тонн стали в год не будут загружены в 2011 году и требуют выведения из эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный директор Государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ) Владимир ВЛАСЮК.

По его словам, максимальная загрузка украинских сталеплавильных мощностей наблюдалась в 2007 году, когда было произведено 43 млн. тонн стали. «В следующем году мы прогнозируем производство на уровне 34 млн. тонн стали, в результате остаются незадействованными производственные мощности, способные производить более 8 млн. тонн. стали в год. Эти мощности можно рассматривать, как лишнюю металлургию, которая не имеет рынка. Это те мощности, которые реально должны быть сокращены. В первую очередь, речь идет об устаревшем мартеновском прозводстве, которое давно должно быть выведено из эксплуатации. Выведение устаревших мощностей позволит сэкономить предприятиям средства, которые затрачиваются на содержание мартеновского производства даже в холостом режиме», - сказал В.ВЛАСЮК.

Вместе с тем, начальник отдела аналитики УПЭ Александр КРАЙНИКОВ отметил, что выведение из эксплуатации устаревших мощностей будет сопряжено с рядом проблем. «Если вы уберете мартеновскую часть, то придется закрывать и некоторые домны, а так же агламерационное производство. Следом придется закрывать часть прокатных мощностей. Комбинат полного цикла – это весьма сложный и взаимосвязанный механизм», - добавил А.КРАЙНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам УПЭ, достичь объемов производства 2007 года в 43 млн. тонн стали украинским металлургам в ближайшие годы не удастся. По данным УПЭ, в 2010 году метпредприятия Украины выплавили 32,5 млн. тонн стали, а в 2011 году увеличат объемы производства только на 4,5% - до 34 млн. тонн. Такой прогноз обусловлен значительным сужением мировых рынков сбыта для украинской металлопродукции.