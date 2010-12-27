«Турбоатом» модернизирует четыре гидротурбины на Камской ГЭС (Россия)

ОАО «Турбоатом» заключило контракт на изготовление оборудования для Камской ГЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, согласно контракту, «Турбоатом» произведёт глубокую реконструкцию четырех гидротурбин типа «Kaplan» номинальной мощностью 21 МВт и диаметром рабочего колеса 5 м. В номенклатуру оборудования войдут поворотно-лопастные рабочие колёса, направляющие аппараты, включая новые крышки турбины с регулирующим кольцом, нижние кольца, лопатки направляющих аппаратов.

В результате модернизации расчётная мощность каждого гидроагрегата возрастёт с 21 МВт до 25 МВт, максимальная мощность составит 28 МВт, также повысится надежность, экологическая безопасность, вибрационное состояние и срок службы турбин.

В перечень обязательств предприятия входит разработка проекта, шеф-монтаж, техническое руководство пуско-наладочными работами и сдача агрегатов в промышленную эксплуатацию.

Сроки поставки первой гидротурбины – декабрь 2011 г., второй – декабрь 2012 г., третьей – апрель 2013 г. и четвёртой – август 2013 г.

Справка УНИАН. Камская ГЭС расположена в городе Перми и является исторически первой ступенью Камского каскада. На станции установлено 23 гидроагрегата суммарной мощностью 522 МВт. Начиная с 1996 на Камской ГЭС ОАО «Турбоатом» модернизировало четырнадцать гидротурбин.