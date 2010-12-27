Азаров критически оценивает заявления экспертов об отсутствии у Кабмина стратегии

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ критически оценивает заявления экспертов об отсутствии у правительства стратегии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Вообще, у меня к экспертам очень интересный подход. Я много раз слышал их дискуссии, и я поражаюсь их самомнению, когда они говорят, что надо делать так, вот правительство не понимает, правительство делает ошибки, у правительства нет стратегии», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство смогло, имея ограниченные ресурсы, добиться в течение 2010 года стабилизации ситуации в экономике, что, по мнению Н.АЗАРОВА, было довольно трудной задачей.

В частности, премьер-министр назвал среди стратегических направлений правительства принятие Налогового и Бюджетного кодексов. Кроме того, глава правительства считает, что одним из стратегических направлений является приведение со временем инфляции в Украине к европейским показателям.

«А говорят, стратегии нет. Ума нет у тех, кто это говорит. А самое главное - боль за свою страну. Сколько можно людей унижать, болтая на всяких шоу о чем угодно, только не о деле?», - заявил Н.АЗАРОВ.