С «АрселорМиттал Кривой Рог» снято обвинение

27 декабря т.г. Малиновский районный суд Одессы удовлетворил жалобу ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) на постановление о возбуждении уголовного дела. Таким образом, все обвинения предприятия в попытках контрабанды, ранее выдвинутые Государственной таможенной службой и Службой безопасности Украины, сняты. Об этом сообщается в пресс-релизе АМКР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению предприятия, 24 декабря представитель прокуратуры во время судебного заседания заявил, что прокуратура не усматривает неправомерности в действиях ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», а значит, и оснований для возбуждения уголовного дела. Решение суда также снимает арест с партии угля, импортированной предприятием в августе и изъятой в качестве вещественного доказательства в рамках возбужденного уголовного дела, которая была задержана Гостаможней и все это время находилась в порту.

«Мы приветствуем это решение, мы его ожидали как единственно возможное и справедливое. У нас никогда не было сомнения в правоте нашей позиции, так как мы представили доказательства правильности задекларированной нами цены на импортируемый уголь и отсутствия каких-либо нарушений в наших действиях. Отрадно, что суд поставил точку в этом деле, которое с самого начала вредило имиджу Украины как страны, привлекательной для иностранных инвестиций», - цитирует пресс-служба АМКР слова генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» Рината СТАРКОВА.

В АМКР так же отмечают, что последний корабль с партией коксующего угля, импортированный ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на прошлой неделе, был растаможен по контрактной цене, в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, еще до принятия судебного решения Гостаможня признала справедливой контрактную стоимость угля, по которой ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» импортирует уголь в Украину.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября т.г. в ходе пресс-конференции заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Сергей СЕМКА сообщил, что при импорте 67,6 тыс. тонн коксующегося угля «АрселорМиттал Кривой Рог» занизил его таможенную стоимость. «В документах, поданных к оформлению, указана стоимость 107,5 млн. грн. Но экспертиза показала, что товар отличается от заявленного, а его таможенная стоимость составляет почти 203 млн. грн.», – уточнили в Гостаможслужбе.

В связи с этим Гостаможслужба возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса (попытка контрабанды) и ч. 1 ст. 201 УК (контрабанда), предусматривающей лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией товара.

Вместе с тем в «АрселорМиттал Кривой Рог» неоднократно заявляли, что Гостаможня определила абсолютно нерыночную индикативную цену (380 долларов США за тонну) на уголь, импортированный компанией. В компании уточнили, что коксующийся уголь из США ввозился на таможенную территорию Украины по цене чуть более 200 долл. за 1 тонну и эта цена полностью отвечала мировым ценам. В АМКР заявляли, что компания готова в суде доказать, что обвинения в ее адрес были необоснованными. Однако рассмотрение дела в отношении факта контрабанды, якобы имевшего место со стороны АМК, неоднократно переносилось, по вине истца.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.