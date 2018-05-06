Украинская металлургия в 2011 году - чужая на празднике жизни

Согласно прогнозам госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», в следующем году мировое производство стали составит приблизительно 1 млрд. 475 млн. тонн, что почти на 60 млн. тонн больше, чем в 2010 году. Это будет очередной исторический рекорд, то есть, несмотря на кризис, отрасль продолжает развиваться. В то же время эксперты отмечают, что уровень загрузки сталеплавильных мощностей мировой металлургии не поднимется в 2011-ом выше 75%, как результат - конкуренция на рынке ужесточится. Что же касается отечественных металлургов, то с началом кризиса присутствие нашего металла на зарубежном рынке, резко сократившись, так и не смогло в 2010 году приблизиться к докризисным показателям, при этом внутренний рынок проката ужался ровно на треть. В следующем году, хотя Украину и ожидает небольшой рост выплавки стали, общий тренд остается негативным как внутри страны, так и вовне. Долгие годы рассуждений о необходимости модернизации металлургического производства без самой модернизации завели отечественных металлургов в глухой тупик. Выход из создавшейся ситуации потребует болезненных решений и значительных инвестиций…

Локомотив украинской экономики - старый паровоз на ржавых рельсах

Постоянный рост спроса на металлопрокат с начала 2000-х и вплоть до середины 2008-го развратил украинских металлургов. Рентабельность метпредприятий была настолько высока, что позволяла выжимать максимум из устаревшего, энергоемкого оборудования, оставляя в эксплуатации даже мартеновские печи, место для которых уже давно заказано в музее. Но кому, кроме отраслевых экспертов, было до этого дело, ведь пока высокая себестоимость украинской стали перекрывалась еще более высокой ценой на мировом рынке и дешевой рабочей силой внутри страны все было в порядке. Кабминовские чиновники по делу и без дела называли металлургию, и горно-металлургический комплекс в целом, не иначе как локомотивом украинской экономики, приносившим в бюджет страны более 40% валютной выручки. Кризис, который наши сталевары почувствовали раньше остальных, расставил все по своим местам. Мировой строительный бум, требовавший огромного количество металла, оказался крайне чувствительным к обвалу финансового рынка. Все рухнуло в одночасье вместе с ценой металла. Украинские металлурги, традиционно экспортировавшие прокат с невысокой добавленной стоимостью (к примеру, слябы или толстый лист), очутились в намного более трудном положении, чем их американо-европейские или японско-корейские коллеги, специализировавшиеся на прокате с высокой добавленной стоимостью.

Наша продукция оказалась крайне нестойкой к колебаниям рынка, когда коридор между себестоимостью и ценой сузился до предела. Выяснилось, что снижать себестоимость нашим металлургам просто некуда. Многие украинские меткомбинаты в первые месяцы кризиса работали с отрицательной рентабельностью, а загрузка их мощностей едва достигала 40-50%. Подписав в ноябре 2008 года Меморандум о взаимопонимании с Кабмином, предприятия горно-металлургического комплекса получили от государства льготные тарифы на электроэнергию и грузоперевозки. Во многом только благодаря этому себестоимость украинского металла удалось хоть немного снизить и выйти на минимальную рентабельность к середине 2009-го. Тем временем более современное и энергоэффективное оборудование конкурентов позволило им значительно быстрее отреагировать на падение цен и сохранить приемлемую загрузку мощностей даже на пике кризиса.

Но за последний год ситуация на мировом рынке металла заметно улучшилась. Украинские метпредприятия довели загрузку производственных мощностей до 70-80%. Хотя государство и поспешило отказаться от сохранения льгот, введенных для ГМК в начале кризиса, отрасль заработала в нормальном режиме. Результат - 32,5 млн. тонн стали против 29,7 млн. тонн в 2009 году. Но как же еще далеко до 43 млн. тонн, выплавленных за рекордный 2007-й год.

Угрозы нарастают… как внешние, так и внутренние

Прогноз выплавки стали на 2011 год свидетельствует, что достичь докризисных показателей (43 млн. тонн стали в 2007 году) нашей металлургии не удастся не только в ближайшее время, но и вообще вряд ли когда-нибудь.

Как отметил генеральный директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ) Владимир Власюк, в 2011 году металлургические предприятия страны увеличат объемы производства только на 4,5% - до 34 млн. тонн.

При этом начальник отдела аналитики «Укрпромвнешэкспертизы» Александр Крайников подчеркнул, что Украина понесла значительные потери на своих традиционных экспортных рынках в странах Европы (не Евросоюз), на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Америке. «За 2010 год на этих рынках мы потеряли почти 5 млн. тонн экспорта стали и эти потери практически невосполнимы. Думать, что мы восстановим объемы продаж на этих рынках, не приходится. Более того, тенденция к сокращению объемов экспорта украинского металлопроката сохранится. В странах Азии, исключая Китай, только в 2011 году будут введены 20 млн. тонн новых мощностей по выплавке стали», - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, в 2011 году украинские металлурги могут столкнуться с активным противодействием экспорту на рынках ЕС и СНГ. «Евросоюз и страны СНГ, в первую очередь Россия, имеют достаточно развитую металлургию, а доля украинской продукции на их рынках составляет уже около 20%, что и так много. Таким образом, если мы захотим продавать там больше, то нам придется наращивать долю на рынке, а этого никто не допустит. То есть, Украина столкнулась с тем, что для ее металлургии отсутствуют перспективные рынки продаж», - пояснил эксперт.

По словам В.Власюка, наметилась тенденция увеличения импорта металлопроката в Украину. «Из 7,2 млн. тонн металла, потребленного внутренним рынком Украины в 2010 году, 1,7 млн. тонн приходились на импортную продукцию. В первую очередь, ввозится та продукция, которую мы не производим», - уточнил он.

Среди основных факторов, которые привели к спаду производства в отечественной металлургии, В.Власюк отмечает низкую добавленную стоимость металлопродукции, техническую отсталость производства и низкое потребление внутреннего рынка. «Мы производим ординарный прокат, который с каждым годом теряет конкурентоспособность. При этом не работаем в специализированных нишах рынка. К примеру, Украина не поставляет автомобильный лист, спрос на который более стабильный, чем на полуфабрикаты», - подчеркнул гендиректор УПЭ.

Ситуация действительно крайне угрожающая. Если не переломить наметившуюся тенденцию, то украинская металлургия будет вытеснена ни только с внешних рынков, но и с внутреннего. И никакие государственные меры тут не помогут, Украина - член ВТО и любая попытка ограничить доступ импорта вызовет жесткую ответную реакцию.

Доигрались: лишняя металлургия

Многократно повторенный тезис о необходимости модернизации производственных мощностей не был услышан собственниками метпредприятий до кризиса, когда выведение из эксплуатации мартенов могло пройти максимально безболезненно. Теперь же вопрос стоит жестко - производственные мощности металлургических предприятий Украины общим объемом более 8 млн. тонн стали в год не будут загружены в 2011 году и требуют выведения из эксплуатации. Таковы данные «Укрпромвнешэкспертизы» (УПЭ).

По мнению гендиректор УПЭ, эти мощности можно рассматривать как лишнюю металлургию, которая не имеет рынка. «Это те мощности, которые реально должны быть сокращены. В первую очередь, речь идет об устаревшем мартеновском производстве, которое давно должно быть выведено из эксплуатации. Выведение устаревших мощностей позволит сэкономить предприятиям средства, которые затрачиваются на содержание мартеновского производства даже в холостом режиме», - убежден В.Власюк.

Его коллега А.Крайников добавляет, что выведение из эксплуатации устаревших мощностей будет сопряжено с рядом проблем. «Если вы уберете мартеновскую часть, то придется закрывать и некоторые домны, а так же агламерационное производство. Следом придется закрывать часть прокатных мощностей. Комбинат полного цикла - весьма сложный и взаимосвязанный механизм», - отмечает эксперт.

Но, так или иначе, производство сокращать придется, а оставшееся переводить на современные технологии. В идеале было бы замечательно, если бы в Украине, как, к примеру, в Турции, более половины стали выплавлялось на электросталеплавильных заводах. Электроэнергии у нас более чем достаточно, с металлоломом, правда, все не так хорошо, но эта проблема вполне решаемая. Зато экология в металлургических регионах улучшилась бы в разы. К сожалению, массовый переход к электропечам в отечественной металлургии в ближайшее время не возможен не экономически, не физически. Сегодня в Украине только около 5% стали выплавляется в электродуговых печах, все остальное - доменное, конвертерное и мартеновское производство. Но вспомнить об экологии нашим меткомпаниям все равно придется. В УПЭ отмечают, что уже сейчас металлургические компании стран ЕС, США и Японии ставят вопрос о том, что, внедряя экологически чистое оборудование, они несут значительные затраты и повышают себестоимость своей продукции. При этом металлурги развитых стран вполне логично требуют от своих правительств обеспечить равные условия конкуренции с производителями, использующими «грязные» технологии. Значит скоро к украинскому металлопрокату будут применяться и экологические требования, ведь загрязнение окружающей среды - вопрос глобальный, углекислый газ границ не знает.

Рецепт для выхода отечественной металлургии из зоны риска давно известен - необходимо срочно начинать модернизацию производства и расширять ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью. Понятно, что это дело не одного года, требующее десятков миллиардов долларов. В УПЭ убеждены, что иного выхода нет, иначе Украина просто утратит металлургию как одну из основных бюджетообразующих отраслей. Последствия этого, безусловно, кране тяжело отразятся на экономике страны. Помочь нашим металлургам сохранить хотя бы нынешние объемы производства в ближайшие годы может внутренний рынок.

По данным «Укрпромвнешэкспертизы», металлофонд Украины требует замены около 330 млн. тонн различных металлоконструкций. Среди них - мосты, железные дороги, линии электропередач и многое другое. Таким образом, перед отечественными металлургами открывается огромный рынок сбыта. Но так же понятно, что обновление инфраструктуры страны потребует огромных государственных инвестиций, а денег в госбюджете нет. Более того, далеко не безусловным выглядит желание собственников меткомбинатов вкладывать деньги в глубокую модернизацию. Возможно, что в нынешних условиях столь мощная металлургия действительно становится для Украины лишней? Тут уж власть должна определять приоритеты и выбирать оптимальный вариант для минимизации потерь...

Антон Лосев (УНИАН)