Украина подписала соглашение с Россией о беспошлинной поставке 300 тыс. тонн труб

Украина подписала с Россией соглашение о беспошлинной поставке 300 тыс. тонн труб в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

Он также уточнил, что документ был подписан сегодня в Москве.

С украинской стороны соглашение подписал В.МУНТИЯН, с российской – замминистра экономического развития РФ Андрей СЛЕПНЕВ.

Как сообщал УНИАН, Министерство промышленности и торговли России предлагало с 31 января 2011 года установить пошлины на некоторые виды труб, производимые в Украине. Также Минпромторг рекомендовал правительству России установить сроком на 5 лет антидемпинговые пошлины на украинские трубы: на обсадные трубы – в размере 18,9%, на насосно-компрессорные трубы - 19,9%. Кроме того, пошлины предлагалось ввести и на нефтегазопроводные трубы диаметром (до 820 миллиметров включительно) и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров включительно.

В 2010 году между Россией и Украиной действует соглашение о беспошлинном ввозе в РФ украинских труб в объеме до 260 тыс. тонн.