При интеграции Украины и России в ЕЭП российские трубы станут еще менее конкурентными – Путин

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что если Украина примет решение о дальнейшей интеграции с Российской Федерацией в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП), то конкуренция с украинскими производителями труб в России значительно возрастет.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он заявил сегодня, в ходе "прямой линии".

В связи с этим В.ПУТИН призвал российских производителей повышать качество труб и снижать их себестоимость и выразил надежду, что российские производители труб в будущем станут выпускать продукцию по более конкурентоспособным низким ценам. "Я очень надеюсь на то, что по ценам наша продукция будет конкурентоспособной", - сказал он.

В.ПУТИН напомнил, что еще совсем недавно российские компании по некоторым видам труб, в частности по трубам большого диаметра, не могли удовлетворить спрос нефтяников и газовиков. Премьер-министр России обратил внимание на то, что теперь отечественные трубы отвечают всем необходимым требованиям, однако по цене они в разы дороже украинской продукции.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2010 г. Украина подписала с Россией соглашение о беспошлинной поставке на российский рынок 300 тыс. тонн труб в 2011 году.