В Украине будет создан госконцерн “Укроборонпром”

Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного концерна “Укроборонпром”.

Соответствующее постановление №1221 от 29 декабря размещено на сайте правительства.

В состав концерна вошли: Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услугам военного и специального назначения “Укрспецэкспорт”; государственное предприятие “Укроборонсервис”; государственное предприятие “Специализированная внешнеторговая фирма “Прогресс”; государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма “Укринмаш”; государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие “Спецтехноэкспорт”; государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие “Промоборонэкспорт”; государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт”.

Концерн создан с целью повышения эффективности функционирования государственных предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Министерству экономического развития и торговли, Государственному агентству по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, государственной компании “Укрспецэкспорт” поручено в двухмесячный срок вместе с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Государственным космическим агентством и Фондом государственного имущества согласовать перечень предприятий, которые необходимо дополнительно включить в состав концерна, с учетом результатов анализа их финансово-хозяйственной деятельности, и в трехмесячный срок обеспечить государственную регистрацию концерна.

Согласно документу, концерн размещается по адресу: Киев, ул. Дегтяревская, 36.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о создании государственного объединения "Укроборонпром".

Согласно указу, в "Укроборонпром” должны были войти государственные предприятия, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.