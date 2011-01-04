Кабмин утвердил положение о Коордсовете по вопросам предпринимательства

Кабинет министров утвердил положение о Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Кабмине и составе этого совета.

Соответствующее постановление №1210 от 22 декабря 2010 года размещено на сайте правительства.

Согласно документу, Координационный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Кабмине, образованным с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Украине.

Основными задачами Координационного совета является: содействие обеспечению координации деятельности объединений малых и средних предпринимателей по вопросам, касающимся развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения защиты прав предпринимателей; подготовка предложений относительно формирования и реализации государственной регуляторной политики и политики в сфере предпринимательства; рассмотрение и оценка проектов актов законодательства по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; проведение анализа состояния выполнения актов законодательства в соответствующей сфере, подготовка и подача Кабинету министров предложений относительно его усовершенствования; объединение усилий субъектов предпринимательской деятельности для участия в проведении экономических реформ.

Состав Координационного совета из числа представителей объединений малых и средних предпринимателей утверждает Кабмин, а руководство советом осуществляют сопредседатели, которые избираются из числа его членов.

В состав совета вошли около 50 человек, в частности, Вячеслав БЫКОВЕЦ – и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, Андрей БОНДАРЕНКО - председатель общественной организации “Европейская хартия поддержки малого бизнеса”, Юрий БОРЩЕНКО - председатель Одесской областной ассоциации работодателей юга Украины, Дмитрий ВИДОЛОБ - президент Союза ювелиров Украины, Сергей ДОРОТИЧ - председатель Всеукраинской общественной организации “Союз защиты предпринимательства”, Татьяна ЗАЦЕРКОВНАЯ - председатель комиссии по связям с общественностью и международным связям Совета Союза аудиторов Украины, Римма ЗИНЧЕНКО - член Всеукраинской общественной организации “Союз защиты предпринимательства”, Наталия КОЖЕВИНА - президент Украинской ассоциации бизнес-инкубаторов и инновационных центров; Владимир ЛЕВИН - первый вице-президент Всеукраинской ассоциации “Укррынок”, Александр НАЗАРЕНКО - президент Всеукраинской ассоциации “Укррынок”, Александр НАЗАРЧУК - профорг Профсоюза преподавателей и работников науки, Владимир РЯБОШАПКО - председатель объединения предпринимателей рынков Автономной республики Крым, Василий ПОПИК - председатель Профсоюза таксистов Украины, Оксана ПРОДАН - исполнительный директор Центра защиты предпринимателей, Александр НАЗАРЕНКО - президент Всеукраинской ассоциации “Укррынок”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 1 декабря 2010 года своим распоряжением создал при правительстве Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Решение было принято в соответствии с меморандумом, подписанным в тот же день Национальным Координационным советом предпринимателей, который выступал против принятия Налогового кодекса, и Кабмином.