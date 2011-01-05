Президент назначил Саламатина гендиректором госконцерна «Укроборонпром»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия САЛАМАТИНА генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, другим указом Президент освободил Д.САЛАМАТИНА от должности генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2010 года Президент подписал указ о создании государственного объединения "Укроборонпром".

29 декабря Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного концерна “Укроборонпром”.

В состав концерна вошли: Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услугам военного и специального назначения “Укрспецэкспорт”; государственное предприятие “Укроборонсервис”; государственное предприятие “Специализированная внешнеторговая фирма “Прогресс”; государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма “Укринмаш”; государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие “Спецтехноэкспорт”; государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие “Промоборонэкспорт”; государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт”.

Концерн создан с целью повышения эффективности функционирования государственных предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.