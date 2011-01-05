Полтавский ГОК в 2010 году увеличил производство железорудных окатышей на 14,4%

Общий объем производства железорудных окатышей на ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» по итогам 2010 года составило 10 млн. 81 тыс. тонн, что на 1 млн. 315 тыс. тонн (на 14,4%) больше, чем по итогам 2009 года. Об этом сообщается в отчете компании Ferrexpo plc (основной акционер Полтавского ГОКа), переданном агентству УНИАН.

Согласно отчету, производство окатышей на ПГОКе из собственного железорудного концентрата увеличилось на 4,9% и составило 9 млн. 33 тыс. тонн. При этом, производство окатышей из сырья третьих сторон увеличилось в 2010 году более чем в 6 раз – до 998 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавский ГОК" - один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежат фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.