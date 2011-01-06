Госкомстат ухудшил оценку роста ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за IІI квартал 2010 г. сравнительно с III кварталом 2009 г. (в постоянных ценах 2007 г.) составил 103,4%, в то время как, по оперативным данным на середину декабря 2010 г., данный показатель составлял 103,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

«Номинальный ВВП за III квартал 2010 г. составил 303 млрд. 705 млн. грн. Реальный ВВП за III квартал 2010 г., по сравнению с соответствующим кварталом 2009 г., в постоянных ценах 2007 г. составил 103,4%, а со II кварталом 2010 г., с учетом сезонного фактора, - 100,1%» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал 2010 г. составил 262,365 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн. Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в ІV квартале – 6,8% (7%).