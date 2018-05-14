«Укроборонпром» - все или ничего...

В канун Нового года Украина получила новый государственный концерн "Укроборонпром", название которого больше подходит министерству. На самом деле формирование концерна еще не завершено, но указ о его создании уже подписан Президентом и принят к исполнению Кабмином. Ядром концерна стали госпредприятия, специализирующиеся на экспорте вооружений и оказании различных услуг в военно-технической сфере. Однако из самого указа о создании «Укроборонпрома» видно, что его полномочия не ограничатся лишь управлением спецэкспортерами. Судя по всему, под контроль концерна попадет и конструкторско-производственная база украинской оборонки. В первую очередь, речь идет о тех холдингах, которыми Кабмин планировал охватить отрасли отечественного ОПК. Таким образом, «Укроборонпром» не только по названию, но и по своей сути станет фактически министерством оборонной промышленности Украины. Идея глобального объединения украинских разработчиков, производителей и продавцов вооружений под одной крышей не нова и в целом оправдана, главный вопрос в данном случае - стратегия ее реализации.

Украинский ОПК - экспортнодезориентированный

Согласно постановлению Кабмина (№1221 от 29 декабря) в состав концерна «Укроборонпром» вошли: государственная компания по экспорту и импорту продукции и услугам военного и специального назначения “Укрспецэкспорт”; госпредприятие “Укроборонсервис”; госпредприятие “Специализированная внешнеторговая фирма “Прогресс”; государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма “Укринмаш”; государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие “Спецтехноэкспорт”; государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие “Промоборонэкспорт”; государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт”. Все перечисленные госпредприятия если не «экспортные», то уж точно «внешнеторговые». Вместе с тем, в постановлении правительства отмечается, что концерн создан с целью повышения эффективности функционирования государственных предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Человеку, далекому от украинского ОПК, в глаза сразу бросается противоречие между целями, для которых концерн создается, и предприятиями, которые стали его основой. Ведь обычно холдинговые компании или концерны создаются по обратному принципу — в начале концентрируется производственная база, а уж затем формируется сеть торговых представительств. Но так уж исторически сложилось, что в нашем ОПК разработчик и производитель всегда находился в подчиненном положении у спецэкспортера. Тот же «Укрспецэкспорт» не столько искал заказчиков для оборонных предприятий, сколько контролировал финансовые потоки, поступавшие от экспорта украинских вооружений и военной техники (ВВТ).

На протяжении последних лет руководители ряда украинских оборонных заводов заявляли о том, что «Укрспецэкспорт» паразитирует на украинской оборонке, получая комиссионные за посредническую деятельность на внешних рынках, но при этом ничего не дает предприятиям взамен. Более того, спецэкспортера даже обвиняли в срыве контрактов или же в подписании за спиной предприятий таких договоров с иностранным заказчиком, выполнение которых было заведомо невыгодным для производителя. Но высшее руководство страны почти всегда закрывало глаза на подобную критику, и это не удивительно, ведь «Укрспецэкспортом» всегда руководили люди, близкие к Президенту Украины или его окружению, так было при Кучме и Ющенко, так остается и при Януковиче. Однако результат такого положения вещей, безусловно, негативный и не только потому, что Украина из года в год экспортирует вооружений практически на одну и ту же сумму в 1 миллиард долларов или чуть более. Самая большая проблема - хроническая нехватка оборотных средств у оборонных предприятий. С одной стороны, деньги от экспорта уходят через «Укрспецэкспорт» в госбюджет, а с другой - государство крайне мало заказывает вооружений для собственной армии.

Концерн - от производства патронов до строительства самолетов

Но вернемся к постановлению о создании «Укроборонпрома», которым Кабмин поручил Минэкономразвития, Госагентству по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, “Укрспецэкспорту” в двухмесячный срок вместе с Минобороны, МВД, Государственным космическим агентством и Фондом госимущества согласовать перечень предприятий, которые необходимо дополнительно включить в состав концерна, в трехмесячный срок обеспечить его госрегистрацию.

При этом, согласно указу Президента Виктор Януковича (от 28 декабря 2010 года о создании "Укроборонпрома"), в него должны войти государственные предприятия, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами. Примечательно, что в указе главы государства предприятия, которые «принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами», находятся в перечне участников концерна на последнем месте. Возможно это свидетельство того, что создание концерна началось не с того конца - исключительно по техническим причинам. Просто спецэкспортеров объединить быстрее и проще, тогда как разработчики и производители ВВТ слишком разобщены, находясь в подчинении у различных государственных ведомств. Учитывая распоряжение Президента в 3-х месячный срок влить в концерн недостающие активы, можно ожидать, что ближайшее время Кабмин наконец реализует давно анонсированные планы по созданию оборонных холдингов.

Согласно утвержденному в 2010 году правительством плану реформирования ОПК, предполагается создание 9 вертикально интегрированных объединений: ПВО и ПРО, высокоточных средств поражения и боеприпасов, боевых бронированных машин, в авиапроме, судостроении, артиллерийского и стрелкового оружия, специальной химии и информационно-разведывательных систем. Перечисленные сферы охватывают все направления отечественной оборонной промышленности - от производства патронов до строительства самолетов.

Как результат - в Украине может появиться крупнейший за все годы ее существования государственный концерн.

Сценарии для "Укроборонпрома"

По мнению руководителя исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергея Згурца, создание концерна свидетельствует о желании руководства страны сформировать жесткую вертикаль административно-хозяйственного управления, которая бы охватила всю оборонную отрасль. «Создавать «Укроборонпром» не было бы никакого смысла, если бы в него не планировалось включить все те предприятия ОПК, которые сегодня находятся в подчинении у четырех министерств и ведомств. При этом особый интерес вызывает судьба предприятий ОПК, находящихся в подчинении Министерства обороны, так как де-факто часть из них является экспортноориентированными, в частности, это ряд бронетанковых заводов и предприятия, занимающиеся ремонтом авиатехники. Похоже, что этот кусок ОПК «Укроборонпром» тоже намерен забрать себе. В целом, все напоминает ситуацию, сложившуюся в 2005 году, когда «Укрспецэкспорт» так же хотел взять под контроль часть предприятий ОПК. Эта история не имела продолжения, так как не удалось преодолеть сопротивления тех министерств и ведомств, в подчинении которых находились эти предприятия. При этом постоянно подчеркивалось, что «Укрспецэкспорт» решает задачи экспорта вооружений, но кто будет заниматься поддержанием на должном уровне оборонных и мобилизационных мощностей украинских предприятий ОПК», - отметил С.Згурец.

По мнению эксперта, сегодня можно говорить сразу о нескольких сценариях развитиях отечественной оборонной отрасли. «В связи с созданием «Укроборонпрома», как и в 2005 году, возникает вопрос — кто будет решать задачи внутреннего характера, к примеру, по перевооружению ВСУ и поддержанию тех же мобилизационных мощностей. К тому же, украинскому ОПК давно необходима модернизация производства. Если же мы говорим о том, что ОПК Украины приобретает четко выраженную экспортную направленность, и задачи по перевооружению армии будут решаться путем закупки импортной техники, то существование «Укроборонпрома» как концерна-экспортера вполне возможно. Еще один вопрос заключается в том, какую степень контроля над предприятиями ОПК получит концерн, если они все будут подчинены только «Укроборонпрому», это будет означать, что все рычаги по управлению и развитию оборонной промышленности страны сконцентрированы в одних руках. В целом, это - позитив, т.к. наконец появится структура, с которой можно будет спросить за провалы в развитии оборонной промышленности. Раньше нельзя было найти ответственного ни за срыв программ развития вооружений, ни за то, почему не вкладываются деньги в развитие производственной базы нашего ОПК. Однако, крайне важно, чтобы подобные структуры были ориентированы не только на зарабатывание денег за счет краткосрочных зарубежных контрактов, но и вкладывали средства, вырученные от внешнеэкономической деятельности, в развитие отечественного оборонного комплекса. Если это сделано не будет, то мы не только потеряем способность производить вооружения для собственный армии, но довольно быстро утратим свои позиции на внешних рынка вооружений и военной техники», - подчеркнул эксперт ЦИАКР.

От себя добавим, что Дмитрий Саламатин, которого Виктор Янукович назначил гендиректором «Укроборонпрома», проявил себя как настоящий боец. Вспомним хотя бы драку в парламенте 16 декабря 2010 года. Если глава новосозданного концерна направит свою энергию в конструктивное русло, то украинский ОПК получит в его лице чрезвычайно напористого и энергичного руководителя, готового на самые кардинальные меры для достижения поставленных целей.

Петр Черных (УНИАН)