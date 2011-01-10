«Азовсталь» в 2010 году увеличила производство кокса на 6%

Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь», входящий в Группу «Метинвест», в январе-декабре 2010 года увеличил производство кокса на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

Согласно сообщению, производство кокса валового 6-процнтной влажности в 2010 году составило 2 млн. 151,68 тыс. тонн, что на 6,3%, или 127,77 тыс. тонн, больше, чем в прошлом году.

Выпуск кокса доменного в сухом весе составил 1 млн. 846,14 тыс. тонн, что на 6,2%, или 107,23 тыс. тонн, больше, чем за 12 месяцев 2009 года.

В пресс-службе напомнили, что за 12 месяцев 2009 года комбинат произвел 2 млн. 23,91 тыс. тонн кокса валового 6-процентной влажности и 1 млн. 738,91 тыс. тонн кокса доменного в сухом весе.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной – 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».