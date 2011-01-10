Авдеевский КХЗ в 2010 году нарастил производство кокса на 28%

Авдеевский коксохимический завод, входящий в Группу «Метинвест», в январе-декабре 2010 г. увеличил на 28% производство кокса по сравнению с январем-декабрем 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Группы «Метинвест», производство кокса валового 6%-ной влажности в январе-декабре 2010 года составило 3 млн. 585,09 тыс. тонн, что на 786,08 тыс. тонн, или на 28,1% больше показателей января-декабря 2009 года.

Выпуск кокса доменного в сухом весе в январе-декабре 2010 года составил 3 млн. 52,75 тыс. тонн, что на 677,45 тыс. тонн, или на 28,5% больше, чем было в январе-декабре 2009 года.

В пресс-службе напомнили, что завод за 12 месяцев 2009 года произвел 2 млн. 799,02 тыс. тонн кокса валового 6%-ной влажности и 2 млн. 375,29 тыс. тонн кокса доменного в сухом весе.

Справка УНИАН. ОАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы "Метинвест".

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.