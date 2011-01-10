Янукович надеется, что в 2012 году состоится запуск ракеты ”Циклон-4” с космодрома в Бразилии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в 2012 году успешно состоится первый запуск украинской ракеты ”Циклон-4” с бразильского космодрома Алкантара.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время телефонного разговора с Президентом Бразилии Дилмой Вана РУССЕФФ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

В частности, как сообщается В.ЯНУКОВИЧ поздравил Д.В.РУССЕФФ с избранием на должность Президента Бразилии и пожелал ей успехов в ответственной государственной деятельности.

Глава Украинского государства выразил надежду, что отношения между Украиной и Бразилией, которые за последние годы приобрели уровень стратегического партнерства, будут развиваться и в дальнейшем, в том числе благодаря реализации конкретных проектов в разных сферах.

«Мы придаем особого значения совместному проекту в космической отрасли “Циклон-4 – Алкантара”, который в настоящее время активно воплощается в жизнь», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Очень важно, чтобы мы вдвоем присутствовали во время этого запуска», - сказала в свою очередь Президент Бразилии.

Главы государств также обсудили ход подготовки мероприятий по празднованию 120-й годовщины эмиграции украинцев в Бразилию. «Мы очень довольны, что в Бразилии проживает многочисленная украинская община, - подчеркнула Д.В.РУССЕФФ, заверив, что бразильская власть предоставит необходимое содействие в организации празднования на должном уровни.

Также В.ЯНУКОВИЧ выразил слова поддержки бразильскому народу в деле борьбы с наводнением.

Кроме того, глава Украинского государства пригласил Президента Бразилии посетить с визитом Украину и проинформировал, что в апреле 2011 года в Киеве состоится Международная конференция высокого уровня «Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего», в которой примут участие руководители многих государств.

«Мы были бы рады приветствовать Вас как участника этой конференции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Президент Бразилии также подчеркнула, что будет рада принять с визитом главу Украинского государства в этом году.