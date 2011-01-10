Чистая прибыль «Метинвеста» выросла в 2,5 раза

Чистая прибыль компании Metinvest B.V. («Метинвест») по итогам января-сентября 2010 года составила 873 млн. долларов США, увеличившись на 149,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом сообщается в финансовом отчете «Метинвеста», опубликованном на сайте компании.

Согласно отчету, консолидированная выручка «Метинвеста» достигла 6 млрд. 830 млн. долл., увеличившись на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

EBITDA составила 1 млрд. 938 млн. долл., увеличившись на 80,4% по сравнению с январем-сентябрем 2009 года.

За первые 9 месяцев 2010 года рентабельность «Метинвест» выросла до 28,4%.

Общий финансовый долг компании по состоянию на 30 сентября 2010 года составил 2 млрд. 520 млн. долл. что на 30% больше, чем по состоянию на 31 декабря 2009 года.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2010 года чистая прибыль компании «Метинвест» составила 524 млн. долл., что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. "Метинвест" — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания группы "Метинвест".